Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, данный вопрос он обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Саакашвили добавил, что уже имеет «хороший опыт сотрудничества с этими организациями не только по Грузии, но и по Одесской области».