В Иране число выявленных случаев коронавируса достигло 110767 человек, с 19 февраля скончались 6733 пациента. Как передает РИА Новости, об сообщил официальный представитель Минздрава Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1481 новый случай заражения COVID-19, за это же время скончались 48 человек. Всего с 19 февраля заразились 110767 человек. Выздоровели 88357 человек. В процентном соотношении Иран стараниями народа и защитников здоровья людей входит в пятерку лидеров по выздоровевшим", - сказал Джаханпур.

Он также добавил, что главные очаги распространения инфекции - провинции Тегеран и Хузестан.

Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько недель крайне нестабильны. Например, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель - 802 новых случая, потом темпы начали вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3-1,7 тысячи случаев за сутки.