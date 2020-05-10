В сообщении официального сайта СГБ говорится, что в ходе проведенных расследований была получена информация о злоупотреблении служебными полномочиями и многочисленных противозаконных действиях замминистра культуры Рафика Байрамова и начальника госслужбы по защите культурного наследия Закира Султанова.

На основании судебного решения 8 мая 2020 года сотрудниками СГБ был проведен обыск по месту жительства и в служебных кабинетах Рафика Байрамова и Закира Султанова. В ходе обысков были обнаружены черная бухгалтерия, крупные суммы денег в разных валютах и другие документы, представляющие интерес для дела.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что часть выделенных государством денег на защиту и реконструкцию культурных и исторических памятников регулярно присваивалась Закиром Султановым.

Информация об использовании служебного положения и материальную заинтересованность при выдаче разрешений на реконструкцию зданий с особым архитектурно-историческим стилем, которые относятся к культурному наследию, находится на стадии расследования.

В результате расследования было также установлено, что Рафик Байрамов через руководителей региональных отделений Министерства культуры приписывал дополнительные учебные часы преподавателям музыкальных школ в городах и районах страны, собирая и присваивая за это ежемесячно определенные проценты с их зарплат. Также ежемесячно он собирал и присваивал и другие финансовые средства.

Было установлено, что Рафик Байрамов лично и через руководителей региональных управлений Министерства культуры обналичивал и присваивал часть государственных средств, выделяемых на текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, художественных школ, галерей, клубов, музеев и ряда других учреждений культуры.

По уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности, Рафику Байрамову было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, присвоении финансовых средств и подлоге. Закир Султанов обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоении денег. Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время расследование по делу продолжается.