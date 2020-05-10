АО «Азерконтракт» присоединилось к акции по сдаче крови фото
Коллектив Акционерного общества «Азерконтракт» откликнулся на призыв первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в целях поддержать людей, страдающих наследственными заболеваниями крови.
Заместитель председателя АО «Азерконтракт» Гюледдин Дадашов рассказал о том, что сотрудники акционерного общества приняли участие в акции сдачи крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией, а также лейкемией в Национальном институте гематологии и трансфизиологии. Сдача крови прошла после того, как участник акции прошли медицинское обследование.