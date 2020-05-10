В Азербайджане расширены категории граждан, имеющих право на льготные квартиры

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе MIDA, в частности, расширена категория «Учитель, минимум пять лет проработавший в государственной общеобразовательной школе». Теперь стаж работы для молодых учителей снижен с пяти до трех лет.

Расширены категории граждан, обладающие правом приобрести льготные квартиры, находящиеся в распоряжении Государственного агентства по жилищному строительству (MIDA), а также получить льготный ипотечный кредит.

Помимо этого, добавлена категория «Человек, работающий учителем в государственной общеобразовательной школе минимум 15 лет». Любой, человек подходящий под эту категорию, вне зависимости от возраста и семейного положения может воспользоваться правом купить льготную квартиру.

MIDA также провела работу по усовершенствованию электронной системы «Льготное жилье». Были определены документы, необходимые представить гражданам из вышеуказанных категорий. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.gov.az/mmc/.

Граждане из новых категорий, воспользовавшись электронной подписью, могут зарегистрироваться в системе «Льготное жилье» и обзавестись личным электронным кабинетом.

Кроме того, в центрах Службы ASAN действуют окна «Льготное жилье», где гражданам ответят на все интересующие их вопросы. Задать вопросы можно также по горячей линии «108».