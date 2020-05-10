Глава BP о снижении мирового спроса на нефть и после пандемии

"Вероятность того, что нефть станет менее востребованной, возрастает", - сообщил Луни в интервью изданию, отметив, что использование технологий, позволяющих работать дистанционно, сокращая потребность в поездках, может сохраняться на протяжении еще долгого времени после пандемии.

Он обратил внимание, что распространение пандемии лишь "усугубляет проблемы с нефтью в предстоящие годы", поскольку запреты на поездки и ограничения сократили потребление на треть от докризисного уровня примерно в 100 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, Луни сказал, что пандемия укрепила его личное убеждение в необходимости изменения стратегии компании. Ожидается, что BP будет вкладывать больше средств в низкоуглеродную энергетику и меньше в углеводороды в рамках нового обязательства стать компанией с нулевым уровнем выбросов в атмосферу к 2050 году.

Нефтяная отрасль оценивает, какова вероятность того, что спад спроса станет постоянным. Мировой спрос на нефть оказался под значительным ударом из-за распространения Covid-19. В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. В разных странах установлены ограничения на авиа- и наземное транспортное сообщение, торговлю, запрещена работа ресторанов и отелей. Ряд стран закрыли границы.