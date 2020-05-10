В аэропортах Турции будут проверять на коронавирус

Аэропорты Турции с 1 июня начнут проверять всех без исключения пассажиров, прилетающих в страну, на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует Airport Haber со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя.

Отмечается, что в первую очередь речь идет об аэропортах основных туристических провинций, в том числе Антальи.

По словам Эрсоя, Турция готовится к постепенному возобновлению туризма.

«Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров», — пояснил министр.

Он отметил, что пассажиры будут проходить тестирование до прохождения паспортного контроля.