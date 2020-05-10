Коронавирус заставил мигрантов бежать из Западной Европы

Из-за пандемии коронавируса Западная Европа столкнулась с оттоком мигрантов, работники начали массово возвращаться в родные страны. Об этом пишет Bloomberg.

До сих пор в Европе трудовая миграция в основном осуществлялась из восточноевропейских стран в западные, но пандемия коронавируса заставила ситуацию измениться. Зарплаты на востоке ниже, но в регионе гораздо меньше, чем на западе, жертв COVID-19. Поэтому выходцы из Румынии, Сербии и Украины бегут домой.

«Я не хочу возвращаться в Италию, потому что трудно жить среди незнакомых людей. Посмотрю, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Если мне удастся найти работу здесь, будет здорово», — рассказала агентству гражданка Румынии Михаэла Данаила, которая жила в течение девяти лет в северной Италии, а теперь решила вернуться на родину.

Уровень безработицы в Восточной Европе в настоящее время высок, но в Италии и Испании показатели еще хуже. По данным Bloomberg, с момента вступления Румынии в ЕС в 2007 году из страны уехали четыре миллиона граждан. Власти страны полагают, что как минимум треть из тех, кто вернулся, ищут работу. Специально для них уже запущена программа, предусматривающая выделение грантов в размере 40 тысяч евро на запуск фермерских хозяйств.