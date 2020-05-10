По меньшей мере семь членов экипажа погибли, 22 пострадали при пожаре на нефтеналивном танкере Jag Leela в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает газета Jakarta Post.

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в порту Белаван в индонезийском городе Медан. Во вторник поисково-спасательная группа обнаружила тела в различных частях корабля, в том числе на палубе.

По словам члена поисково-спасательной команды, только одного погибшего удалось идентифицировать, остальные тела сильно обгорели. Предположительно, жертвы оказались заперты внутри корабля во время пожара.