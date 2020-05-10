Вслед за Песковым заразилась и его жена

Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.

Навка рассказала, что она и Песков находятся под контролем врачей и «все в порядке». Она добавила, что за два дня у нее нормализовались анализы крови и нет температуры.

Фигуристка уточнила, что они с мужем находятся в больнице, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи. Они находились в строгой изоляции, пока Песков работал.