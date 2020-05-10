В Украине заявили об отсутствии денег в казне

Бывший министр финансов Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Gordonua.com».

«Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно – денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно», – заявил Данилюк.

По его словам, для преодоления кризиса Украине «нужно как можно быстрее получить международную поддержку от МВФ, Всемирного банка и так далее». «На этом этапе у государства просто нет других вариантов», – сказал экс-глава Минфина.