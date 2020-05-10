Информационно-вычислительный центр и Premium Bank дали старт проекту облачной подписи

Облачная подпись упрощает проведение банковских операций, позволяет быстро и безопасно осуществлять процесс подписания документов в электронном виде. Система управления облачной подписи отражает как подтверждение юридических обязательств, так и создание надежной среды с точки зрения безопасности.

Для получения сертификата облачной подписи гражданин обращается в Premium Bank и предоставляет персональные данные – удостоверение личности, используемый номер телефона (регистрация на свое имя не обязательна), адрес электронной почты. Оператор банка вводит персональные данные в систему, и сертификат готовится в течение 2 минут. SMS-сообщение, подтверждающее, что сертификат готов, и FİN-код отправляются на мобильный номер клиента.

Посредством данного сертификата документы подписываются клиентом и сотрудником банка.

Согласно действующему законодательству Азербайджанской Республики, процесс онлайн-подписания приравнивается к подписанию на бумаге. Безопасность подписанных документов полностью обеспечена.

После того, как гражданин выбирает электронную услугу, на номер его мобильного телефона отправляется одноразовый код для процесса подписания. Затем нужно выбрать документы для подписи, в открывшемся окне ввести FİN-код и одноразовый код и нажать на кнопку ОК. Подписанный файл (формат .edoc) будет получен в течение нескольких секунд.

Срок действия облачной подписи составляет 3 года.

Отметим, что этот проект, осуществляемый в сотрудничестве с Premium Bank, служит повышению удовлетворенности граждан, которые могут получить удаленный доступ к финансовой отчетности, информацию о балансе на своих счетах, заключить договор с банком, подать заявку на кредит и воспользоваться другими услугами.