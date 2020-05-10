Восточную Европу засыпало снегом фото
Некоторые страны Восточной Европы утром 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами составляла до 10 сантиметров, передает obozrevatel.com.
Заснеженные пейзажи опубликовал в своем Facebook и кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, отметив, что сейчас такая погода наблюдается в Латвии, Литве, на северо-востоке Польши.
В частности, в Вильнюсе температура упала до -1 градуса, снег запорошил цветочные клумбы.
Синоптик подчеркнул, что, по данным метеостанций, высота снежного покрова на равнинной местности составляет 4-10 сантиметров.