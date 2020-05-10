ВОЗ: пока нет ничего, что могло бы «убить» коронавирус

Всемирная организация здравоохранения сосредоточена на изучении четырех-пяти наиболее перспективных препаратов против коронавируса нового типа, заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, добавив, что на данный момент лекарства против COVID-19 пока нет, сообщает Reuters.

"Мы располагаем некоторыми методами лечения, облегчающие и сокращающие продолжительность болезни, которые, очевидно, находятся еще на ранних этапах исследования. Но пока что у нас нет ничего, что позволило бы убить или остановить этот вирус", - заявила Харрис.

"У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что это нужное лечение", - добавила она.

Официальный представитель ВОЗ выразила осторожность в отношении ожиданий относительно вакцины, однако отметила, что вакцину против коронавирусных инфекций создавать весьма и весьма сложно.

В мире сейчас разрабатывается более 100 потенциальных вакцин от COVID-19, некоторые из них уже проходят клинические испытания.