В Азербайджане выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти пациента (1943 г.р.), который страдал артериальной гипертонией и сахарным диабетом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2693 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1735 человек вылечились, 33 скончались, 925 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 38 из них тяжелое, 42 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 202 282 теста на коронавирус.