В ВОЗ рассказали, сколько коронавирус живет на поверхностях

Коронавирус нового типа живёт на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, поэтому необходимо их дезинфицировать и мыть руки с мылом, рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть важная информация о том, что вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов для нескольких дней. Таким образом, надо учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является заражённой поверхностью. Именно поэтому мы постоянно говорим о необходимости мыть руки», — сказала Харрис в ходе брифинга в Женеве.

Она подчеркнула, что на этом фоне дезинфекция является исключительно важным фактором, а уборщики и мусорщики — ключевыми огранками в борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.