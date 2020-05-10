В Иране заявили, что взяли под контроль ситуацию с COVID-19

"К счастью, нам удалось достичь более надлежащей ситуации по всей стране. В первые же дни я заявил о наличии трех фаз – фаза управления, установления контроля над болезнью и ее сдерживания и локализации. Во многих районах страны мы перешли к фазе контроля, в некоторых же – к локализации", - цитирует РИА Новости иранского министра.

Намаки добавил, что в свете ухудшения ситуации на юго-западе страны в провинции Хузестан было бы стратегической ошибкой думать, что коронавирус закончился, как это произошло "в ряде провинций страны", где люди подумали, что "все пришло в норму".

В Иране число заражений достигло почти 110,8 тысячи, из которых порядка 6,7 тысячи - со смертельным исходом. Выздоровели почти 88,4 тысячи человек.