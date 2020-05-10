Пандемия определила главную профессию будущего

Программисты будут наиболее востребованными работниками на рынке труда в ближайшие несколько десятилетий. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

«Перспективы у этой специальности постоянно растут. Это одна из самых перспективных профессий ближайших 20-30 лет точно. Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед», — сказал Бакунов.

По мнению Бакунова, IT-сфера может измениться из-за массового перехода людей на удаленную работу во время эпидемии коронавируса.

«Пандемия показала, что программисты могут хорошо работать удаленно. В связи с этим у людей, которые живут в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, — это фундаментальный сдвиг», — отметил эксперт.