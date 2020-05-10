Посетителей салонов красоты и парикмахерских предупреждают...

В рекомендациях, в частности, отмечается, что, прежде чем отправиться в указанные заведения, следует обговорить заранее время посещения.

"Посетители в обязательном порядке должны носить защитные маски, по возможности не снимать их в помещении, соблюдать правила их ношения. Придя в парикмахерскую или салон красоты, вымыть руки или воспользоваться спиртосодержащими средствами.

Также следует соблюдать дистанцию в 3-4 шага с другими посетителями. После прикосновения к журналам, газетам и другим предметам следует тщательно промывать руки мылом или использовать спирт. Следует обратить внимание на то, чтобы полотенца или используемые в салонах приборы дезинфицировались после каждого применения. Обращать внимание на состояние обслуживающих вас людей. По мере возможности расплачивайтесь кредитными или банковскими картами", - сказали в TƏBİB.