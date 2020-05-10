Ученые нашли доказательство естественного происхождения SARS-CoV-2

В геномах вирусов летучих мышей обнаружили элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2. Биологи заявляют, что это дает им основание считать естественным происхождение коронавируса нового типа. Результаты соответствующих исследований подготовлены для публикации в журнале Current Biology.

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса - в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2, пишет Корреспондент.net.

Речь идет об аминокислотной вставке в точке, где встречаются две субъединицы S-белка - S1 и S2, слагающего шипы на поверхности вируса, с помощью которых он прикрепляется к клеткам. Вставка S1/S2 уникальна и присутствует во всех SARS-CoV-2, секвенированных до сих пор.

В обнаруженном учеными вирусе летучих мышей RmYN02 также есть аминокислотные вставки S1/S2, которые, тем не менее, отличаются от вставок в SARS-CoV-2, а это говорит о том, что они возникли в результате независимых событий.

По утверждению исследователей, хотя вирус RmYN02 нельзя назвать прямым эволюционным предшественником SARS-CoV-2, он показывает, что необычные инсерционные события, приводящие к возникновению аминокислотных вставок, могут происходить естественным образом при эволюции.

Авторы отмечают, что по всей геномной последовательности наиболее близок к SARS-CoV-2 другой вирус - RaTG13, который выявили у летучих мышей в провинции Юньнань в Китае. Но RmYN02 более тесно связан с SARS-CoV-2 в самой длинной кодирующей части генома, где у этих двух вирусов 97,2 процента пересечения РНК.