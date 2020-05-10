В Европе нашли самые древние следы Homo sapiens

В пещере Бачо Киро в Болгарии археологи обнаружили фрагменты костей и коренной зуб, которые принадлежали Homo sapiens, жившим примерно 45 тысяч лет назад.

Также среди находок каменные и костяные инструменты, подвески из зубов пещерных медведей.

Директор департамента эволюции человека немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка Жан-Жак Юблан отметил, что возраст останков в пещере - от 43 до 46 тысяч лет. Артефакты еще старше.

"Похоже, что это время самой ранней волны современных людей в средних широтах Евразии", - заявил ученый, добавив, что вскоре Homo Sapiens распространились на аналогичных широтах от Моравии до Монголии.

Это открытие, отметил Юблан, говорит о том, что неандертальцы и Homo Sapiens достаточно долго контактировали друг с другом до того, как первые полностью вымерли.