Афганский генерал перешел на сторону талибов

В Афганистане отставной генерал Абдул Бахтавар, несколько лет руководивший полицией в западной провинции Фарах, перешел на сторону «Талибана», сообщает Washington Post со ссылкой на МВД страны.

По словам источника в одном из местных советов, бывший генерал находится в районе, который долгое время контролируется талибами. Сын Бахтавара отрицал его переход к боевикам. Однако МВД Афганистана заявило, что отставной генерал «присоединился к противникам мира в стране».

Талибы также выпустили видео, на котором приветствовали Бахтавара в своих рядах. Сам он на записи выступил за прекращение военного конфликта в Афганистане.

Представитель одного из местных советов заявил, что это может послужить примером для других. «Бахтавар присоединился к талибам, поскольку опасается краха правительства, – говорит источник. – Есть опасения, что это может превратиться в тенденцию».