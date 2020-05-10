Джордж Сорос предсказал распад Евросоюза

Сорос усомнился в способности ЕС выжить в условиях пандемии. Он назвал сообщество «неполноценным союзом», а также упомянул конфликт между Германией и ЕЦБ в качестве повода для беспокойства, передает ИноТВ содержание статьи британского издания The Daily Mail.

Евросоюз основан на верховенстве права, а процесс правосудия движется медленнее, чем угроза коронавируса, заявил миллиардер Джордж Сорос. По этой причине, считает он, ЕС более уязвим в условиях пандемии, чем США.

«Колеса правосудия движутся очень медленно, в то время как такие угрозы, как коронавирус, движутся очень быстро. Это становится проблемой для ЕС», – отметил Спрос.

Сорос также прокомментировал ситуацию, в которой немецкий Конституционный суд пригрозил выходом Центробанка ФРГ из ЕЦБ, в случае если ЕЦБ не объяснит пропорциональность своей программы закупки гособолигаций. По мнению миллиардера, этот шаг может уничтожить ЕС как институт, базирующийся на верховенстве права.

Также Сорос предположил, что эпидемия коронавируса может изменить облик капитализма, но предсказать, как именно он может эволюционировать, невозможно.