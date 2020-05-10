Вспышка коронавируса в азербайджанской тюрьме

Результаты тестов на коронавирус, взятых у 33 заключенных, вышли положительными. Заключенные были немедленно изолированы, предпринимаются меры по их лечению. Об этом говорится в сообщении Минюста, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении говорится, что тесты на коронавирус были взяты у сотрудников и заключенных в пенитенциарных учреждениях, включая и исправительное учреждение №13.

В Минюсте сообщили, что риск распространения коронавируса полностью локализован, для лечения больных имеются все лекарственные препараты и медицинское оборудование.

В пенитенциарных учреждениях продолжаются комплексные меры по дезинфекции и медицинской профилактике.