Представитель Эрдогана по-русски пожелал Пескову скорейшего выздоровления
Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову скорейшего выздоровления от коронавируса, обратившись к нему на русском языке.
«Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией. Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!» – написал Алтун по-русски в Twitter.
Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 12, 2020
Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьёмся успеха вместе! pic.twitter.com/drvvxl8DGi
Песков ранее работал в посольстве России в Турции, и позже выступал в качестве переводчика президента Владимира Путина на его встречах с турецким руководством, передает ТАСС.