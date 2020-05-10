Белый дом ввел для журналистов «масочный режим»

После заражения коронавирусом нескольких сотрудников Белого дома в администрации президента США призвали всех журналистов носить медицинские маски.

Ассоциация корреспондентов Белого дома распространила информацию среди журналистов пресс-пула, подчеркнув, что требование является обязательным, передает «Росбалт».

Кроме того, сотрудников СМИ призвал по возможности работать дистанционно, если не входят в «узкий» пул президента Дональда Трампа.

В связи с пандемией журналисты также обязаны соблюдать дистанцию при рассадке в залах Белого дома. Кроме того, предусмотрено тестирование всей прессы, допущенной к президенту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не подходит близко ни к кому из сотрудников Белого дома, поэтому не нуждается в медицинской маске.