Ученые в Иране научились выявлять коронавирус за полминуты

В Иране удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, которая позволит выявлять коронавирус за полминуты, сообщает агентство Mehr.

Новинку показали в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари. Тест способен выявить коронавирус с точностью до 95% в течение 30 секунд, в том числе на начальных стадиях. Таким же образом можно выявить другие вирусы, передает РИА Новости.

Тест-система, которая произведена компанией «Кимиа», занимающаяся разработками в сфере нанотехнологий, еще не прошла сертификацию.