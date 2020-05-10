В ВОЗ призвали Таджикистан готовиться к худшему

По его словам, нужно быть готовыми к худшему сценарию развития ситуации с коронавирусом в Таджикистане: подготовить работников здравоохранения и медицинские учреждения для приема зараженных.

Таджикистан вошел в фазу распространения коронавируса по всей стране. Частота случаев COVID-19 показывает, что число зараженных удваивается каждые три дня, заявил глава миссии Всемирной организации здравоохранения Патрик О’Коннор.

«Пик заболевания впереди, количество заболевших растет», — цитирует представителя ВОЗ агентство «Азия-Плюс».

Представители миссии отметили, что по медучреждениям Таджикистана разосланы новые клинические протоколы выявления и лечения зараженных коронавирусом. ВОЗ рекомендовала организовать тестирование на вирус в лабораториях всех областей республики. В Таджикистане тестированием занимается только одна лаборатория в Душанбе, и ее возможности ограничены проведением 230-250 тестов в день, пишет агентство «Фергана».

Миссия ВОЗ рекомендовала правительству Таджикистана обратить особое внимание на людей из групп риска, в том числе пожилых, лиц с хроническими заболеваниями, мигрантов. Им необходима экономическая поддержка государства.

В Таджикистане на 12 мая выявлены 729 случаев COVID-19 (+68 за сутки), скончались 23 человека.