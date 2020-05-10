В Афганистане неспокойно: президент приказал военным атаковать талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ на непрекращающиеся атаки движения "Талибан" отдал военным приказ начать наступление на экстремистов, сообщает афганское издание Tolo News.
"В телевизионном обращении Гани сказал, что "Талибан" проигнорировал неоднократные призывы к сокращению насилия и прекращению огня. Он добавил, что призыв к прекращению огня не означает слабость; он значит приверженность к миру", - передает издание.
При этом Гани призвал талибов поддерживать мирные инициативы.
Во вторник боевики совершили нападение на больницу в районе Дашти-Барчи в Кабуле: погибли пять мирных жителей, еще четыре человека получили ранения. Однако талибы отвергли причастность к нападению.