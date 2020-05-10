Как сообщал ранее haqqin.az, это кафе, расположенное на Торговой, принадлежит арестованному начальнику Госслужбы по защите культурного наследия Закиру Султанову. Своей громоздкой стеклянной пристройкой заведение оккупировало часть пешеходной дороги.

Кафе Casual Brasserie осталось единственным заведением в центре Баку, на которое не распространилось распоряжение городских властей о сносе стеклянных пристроек.

Примерно месяц назад глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов распорядился снести все пристройки к ресторанам и кафе, тем самым освободив Торговую для пешеходов.

Поручение главы района исполнили быстро, и действительно, все незаконные пристройки к ресторанам и кафе в центре Баку были снесены. Исключением стало лишь Casual Brasserie.

Примечательно, что, расширив площадь своего заведения, Закир Султанов перекрыл и проход к жилому зданию типа «итальянского дворика». В итоге жильцы дома потеряли доступ к своим водяным и газовым счетчикам.

Возникает вполне логичный вопрос: кто допустил грубое нарушение прав жильцов дома, а также осмелился проигнорировать поручение главы Сабаила о сносе незаконных пристроек? И ответит ли он за это?