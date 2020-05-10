Лавров рассказал об американской помощи России

Россия принимает помощь в борьбе с коронавирусом от разных зарубежных стран, в том числе и от США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

«Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать от членов Евросоюза. От Соединенных Штатов уже принимаем поддержку и помощь», — приводит РБК слова Лаврова.



Кроме того, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время планируют несколько контактов, в том числе по стратегической стабильности: «У нас с США в ближайшем будущем предстоит несколько контактов, в том числе по проблемам стратегической стабильности и глобальной безопасности».