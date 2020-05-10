В ВОЗ опровергли связанный с курением миф о коронавирусе

Подчеркивается, что курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями. Кроме того, у курильщиков вместе с COVID-19 быстрее начинают прогрессировать другие тяжелые болезни. Не стоит забывать, что курение - фактор повышенного риска при сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных болезнях и диабете.

Ранее ученые из Национального центра научных исследований Франции, Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), AP-HP и Института Пастера обратили внимание на то, что среди заболевших COVID-19 низкий процент курильщиков. В связи с этим была выдвинута гипотеза, что при инфицировании коронавирусом задействуются рецепторы, реагирующие на ацетилхолин (химический передатчик нервного возбуждения) и никотин. Иными словами, если в крови человека есть никотин, то вирус не станет его атаковать.