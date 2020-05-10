Коронавирус в Турции: вылечились около 99 тысяч пациентов
До настоящего времени в Турции выздоровели и выписаны из больниц в общей сложности 98 889 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1704 новых случая, всего заразившихся – 141 475. Мы потеряли сегодня 53 пациента, всего умерших - 3894. Вылечились сегодня 3109 пациентов, всего 98 889", - написал Коджа в Twitter.
Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
По данным главы турецкого Минздрава, за прошедшие сутки сделано 37 351 тест на наличие COVID-19, всего с начала вспышки заболевания проведено более 1,4 млн анализов.
По словам Коджа, в Турции наблюдается сокращение числа пациентов с COVID-19, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии.