Коронавирус в Турции: вылечились около 99 тысяч пациентов

До настоящего времени в Турции выздоровели и выписаны из больниц в общей сложности 98 889 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1704 новых случая, всего заразившихся – 141 475. Мы потеряли сегодня 53 пациента, всего умерших - 3894. Вылечились сегодня 3109 пациентов, всего 98 889", - написал Коджа в Twitter.