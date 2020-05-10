Коронавирус в Турции: вылечились около 99 тысяч пациентов

До настоящего времени в Турции выздоровели и выписаны из больниц в общей сложности 98 889 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1704 новых случая, всего заразившихся – 141 475. Мы потеряли сегодня 53 пациента, всего умерших - 3894. Вылечились сегодня 3109 пациентов, всего 98 889", - написал Коджа в Twitter.

По данным главы турецкого Минздрава, за прошедшие сутки сделано 37 351 тест на наличие COVID-19, всего с начала вспышки заболевания проведено более 1,4 млн анализов.

По словам Коджа, в Турции наблюдается сокращение числа пациентов с COVID-19, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии.

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