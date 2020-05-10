В США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией

Вопрос о приобретении Турцией российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Вашингтона и Анкары, заявил спецпредставитель США по Сирии, один из ведущих в США дипломатов по связям с Турцией Джеймс Джеффри, сообщает РИА Новости.

"С-400 — это огромный вопрос... это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны — истребитель F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого истребителя", - сказал Джеффри, выступая на мероприятии Гудзоновского института.

"Две стороны оказались в застое по этому вопросу. Это самая большая проблема. В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству вопросу, включая Ливию, НАТО, Кавказско-Черноморский регион, Сирию и Ирак", - сказал Джеффри.

Поставки российских С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.