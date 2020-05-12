Советник Трампа: нет причин волноваться за здоровье Путина и Ким Чен Ына

Власти США в связи с заражением коронавирусом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не располагают информацией о том, что у лидера России Владимира Путина есть какие-либо проблемы со здоровьем, заявил советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Интерфакс.

"Президент только недавно - на прошлой неделе - говорил с президентом Путиным, Путин, как кажется, был в приподнятом настроении, в отличном здравии. У нас нет причин предполагать, что это не так", - сказал он отвечая на вопрос, как в Белом доме оценивают состояние здоровья российского лидера.

В Белом доме также исходят из того, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына после необъяснимого отсутствия "дела идут хорошо". "Он выходит на мероприятия и перерезает ленточки на предприятиях по производству удобрений", - заявил О'Брайен, подчеркнув при этом, что не может подтвердить достоверность опубликованных фотографий, так как получить какую-либо информацию от КНДР очень сложно.

Ранее в мае впервые за три недели северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. Это было первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.