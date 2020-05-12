Самая пожилая женщина Испании победила коронавирус

Женщина последние двадцать лет живет в доме престарелых в провинции Жирона. Обнаружили коронавирус у нее в апреле, а в начале мая врачи подтвердили, что она выздоровела, пишет Daily Mail.

Во время болезни Мария находилась в изоляции в своей комнате, постоянно общалась по телефону с родственниками. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве. Вскоре ей удалось выздороветь. 17 других постояльцев дома престарелых скончались.

С 2019 года Браньяс считается самой пожилой жительницей Испании. Она родилась в 1907 году в семье испанских эмигрантов в американском Сан-Франциско. Через некоторое время семья вернулась в Испанию. В 1931 году она вышла замуж за врача, у нее трое детей, одиннадцать внуков и 13 правнуков. Браньяс удалось пережить две мировых войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа.