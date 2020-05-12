Латвия вывезла из Азербайджана граждан 15 европейских стран

По просьбе Министерства иностранных дел Латвии национальный авиаперевозчик airBaltic осуществил рейс из Баку. На борту самолета были граждане и постоянные жители 15 стран Европы, сообщает haqqin.az со ссылкой на lsm.lv.

Среди пассажиров были латвийцы, жители Великобритании, Исландии, Норвегии, Швейцарии и других государств. Некоторые пассажиры высадились в немецком Франкфурте, куда самолет отправился из Баку. В Германии к оставшимся на борту присоединились жители стран Балтии, дожидавшиеся спасительного рейса во франкфуртском аэропорту. Оттуда их доставили в Ригу.

Сообщается, что для выполнения рейса был задействован единый механизм сотрудничества и гражданской обороны Евросоюза с целью дать возможность европейцам, остающимся в период пандемии коронавируса в третьих странах, наконец, вернуться домой. Подобными рейсами, организованными разными государствами альянса, в Европу вернулось уже свыше 55 тысяч человек.

Первый репатриационный рейс, организованный Латвией, состоялся 23 марта из Грузии.