Пьяный индиец разорвал зубами помешавшую ему ядовитую змею

Пьяный житель одной из индийских деревень зубами разорвал на части ядовитую змею, которая попала под колеса его мотоцикла, пишет газета Times Now News.

Как пишет издание, пьяный 38-летний мужчина по фамилии Кумар возвращался на мотоцикле из магазина. Неожиданно ему под колеса попала гадюка. Мужчина, не растерявшись, схватил змею, проехал с ней еще какое-то время. Затем он остановился посреди дороги и зубами разорвал рептилию на части, передает «Росбалт».

Когда полицейские прибыли на место происшествия через полчаса, змея была уже мертва. Мужчина пояснил, что не знал, что змея была ядовитой, и не стал обращаться ко врачу после произошедшего. По его словам, гадюка «и раньше причиняла ему беспокойство», и он окончательно разозлился, когда она попала под колеса его мотоцикла.