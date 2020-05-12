Еще 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за минувшие сутки умерли 53 человека с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в российской столице достигло 1232 человек.

В понедельник сообщалось, что в Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом.