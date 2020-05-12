Twitter разрешил своим сотрудникам работать на удаленке постоянно
Сотрудники Twitter Inc., которые работают дистанционно из-за пандемии коронавируса, смогут оставаться на удаленке постоянно, сообщила компания.
«Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», – цитирует заявление компании РИА Новости.
Для этого в Twitter запустили специальный хештег #LoveWhereverYouWork («работай, где тебе нравится»).
В компании отметили, что откроют офисы не раньше сентября. До этого же месяца не будет деловых поездок за редкими исключениями, а также каких-либо мероприятий в компании.