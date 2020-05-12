Вакцина от COVID-19: когда она появится?

Пока рано называть точные сроки появления вакцины от нового коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, над созданием эффективной вакцины работают сотни фармкомпаний, многие из них могут добиться успеха до конца года, передает «Росбалт».

На данном этапе клинические испытания проходят уже восемь образцов, однако даже в случае успеха массовое производство препарата может начаться только в 2021 году.