Назван способ предотвратить вторую волну коронавируса

"Второй волны можно будет избежать, если мы избежим цепного заражения", - цитирует Шааде РИА Новости.

Второй волны заболевания коронавирусом в ФРГ можно избежать, если придерживаться необходимых санитарных правил, заявил вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде.

Шааде добавил, что если "мы все будем вести себя разумно, у нас есть шанс избежать второй волны" инфекции.

Он напомнил гражданам о важности избегания контактов, дистанцирования от других людей на улице и частого мытья рук с мылом. В магазинах и общественном транспорте, где соблюдать дистанцию сложно, нужно носить защитные маски, добавил Шааде.

При этом он отметил, что возвращение к полноценной жизни безо всяких ограничений будет возможным только с появлением вакцины.