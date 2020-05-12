Ильхам Алиев: «Наши валютные резервы сократились»

«Я думал, что мы завершим этот год с рекордными показателями. Однако пандемия вмешалась в нашу жизнь и нарушила планы. Но, несмотря на это, - я уже сказал, что экономическое положение многих стран остается тяжелым, и экономика переживает спад, - итоги четырех месяцев в Азербайджане свидетельствуют о том, что экономика, хоть и незначительно, выросла – на 0,2 процента. Конечно, это можно считать условным ростом. Тем не менее, спада пока нет», - сказал президент Ильхам Алиев , выступая на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park, передает АзерТАдж.

«Что касается развития ненефтяного сектора, то промышленный рост данного сектора превышает 16 процентов. Это результат проделанной работы. Именно индустриализация, создание новых промышленных предприятий открывают для этого возможности, в том числе в Сумгаите», - отметил глава государства.

При этом президент Ильхам Алиев подчеркнул, что «наши валютные резервы сократились. Для возрождения экономики, восстановления рабочих мест потребуется время. Поэтому мы создаем сегодня 90 тысяч общественных оплачиваемых рабочих мест, 80 тысяч семей получают социальную помощь от государства, в рамках программы самозанятости 12 тысячам семей выплачиваются необходимые средства. Мы делаем все это для того, чтобы не росла безработица. Однако во всех странах безработица выросла, в наиболее развитых странах выросла стремительно. Цифры, наверное, покажут, что она выросла и у нас. Поэтому отныне наша основная задача заключается как в сохранении под контролем ситуации, связанной с коронавирусом, так и планировании выхода из пандемии с тем, чтобы он был гладким и эффективным, и мы могли в максимально короткий срок восстановить экономическую активность».