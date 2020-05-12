Эксклюзив: И Лайма отменила свой фестиваль

Праздник необычных дуэтов, неординарных ансамблей, современного балета, сольных концертов, который полюбился не только жителям курортной Юрмалы, столичной Риги, да и гостям Латвии, перенесен на следующий год. Планируется, что он пройдет, как и всегда, в концертном зале «Дзинтари» с 23 по 25 июля 2021 года.

Ежегодный «именной» фестиваль популярной музыки Laima. Rendezvous. Jurmala в этом году все же не состоится.

Сама Лайма Вайкуле обратилась ко всем поклонникам и тем, кто поддерживает фестиваль.

«Дорогие друзья! Я очень соскучилась по нашим встречам и мечтаю о том, чтобы поскорее обнять вас без дистанции в 2 метра. Сложившаяся ситуация является для нас огромным вызовом, но общими усилиями мы с ней справимся. Это время промчится очень быстро, и я уже планирую программу фестиваля на следующий год. Буду благодарна за поддержку и лояльность и верю, что мы сможем сделать фестиваль Laima. Rendezvous. Jurmala еще более грандиозным. До скорых встреч в «Дзинтари» в 2021 году!»

Так оптимистично в заключение своего письма написала муза и автор фестиваля, хорошо известная и любимая в Азербайджане Лайма.

По сообщению оргкомитета фестиваля, все билеты, приобретенные на праздник музыки этого лета, действительны, потому их обладатели могут не беспокоиться.

Детище Лаймы и города Юрмалы Laima. Rendezvous. Jurmala стартовало в 2015 году. Международный форум популярной музыки собирает ежегодно тысячи зрителей. Благодаря телетрансляциям и видеостриму в интернете за ним следят 100 миллионов по всему миру.

Будем надеяться, что жизнь наладится, будут сняты ограничения и откроются границы, чтобы вновь слышать и видеть своих любимых артистов вживую.