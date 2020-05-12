Спикер Конгресса о «величайшей катастрофе» в истории США

"Мы в Соединенных Штатах столкнулись с величайшей катастрофой в истории... Более 80 000 наших граждан скончались, около 1,4 миллиона заразились, 33 миллиона подали на пособие по безработице", - написала Пелоси на своей странице в Фейсбук.

Она также раскритиковала республиканцев, которые, по ее мнению, недостаточно серьезно подходят к вопросу поддержки экономики и не стремятся тратить на эти меры $3 трлн, выделение которых предусматривает новый законопроект демократов.

По словам Пелоси, дороже всего стране обойдется бездействие. Она указала, что власти не могут сделать паузу в оказании помощи бизнесу и населению, так как многие американцы страдают от голода, не могут платить аренду, счета и теряют работу.