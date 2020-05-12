В своем обращении Минасян продолжил серию разоблачительных выступлений о новом правительстве и, в частности, о коррупционной деятельности Никола Пашиняна. Минасян, как сообщает Sputnik, коснулся темы жизни народа, а также «сделки армянских властей с международной мафией».

«Я должен сказать, что Никол Пашинян - вовсе не популист. У Пашиняна была давняя мечта - жить лучше, чем Гагик Царукян, и позволить себе качественный стиль жизни. Пашинян нарушил законы популизма, он не кто иной, как государственный олигарх», - заявил Минасян.

Зять Сержа Саргсяна «припомнил» Пашиняну автомобили для членов семьи на 600-700 тысяч долларов. По его словам, такого количества автомобилей, обеспечивающих безопасность первого лица и его семьи, не было в Армении за последние 30 лет.

«Это никак не связано с популизмом», - говорит Минасян.

С популизмом никак не соотносятся и совместные с супругой вояжи: к примеру, в оперу Ла Скала в Милане, на остров Святого Лазаря.

«Это делается за счет народа, тратятся десятки тысяч долларов. При этом по итогам поездки в Италию Пашинян добился двух вещей: бессмысленно потрачены невероятные суммы, и он умудрился поссориться с председателем Сената Италии, откуда заявил, что Микаэл Минасян прячется в подвалах Ватикана», - продолжает зять Саргсяна.

Абсолютно никак не связаны с популизмом и многомиллиардные премии, добавил он.

В Армении сейчас сформировались две группы - люди во власти, которые в прошлом жили не очень хорошо, а теперь шикуют за счет народа, и сам народ, который раньше жил плохо, а сейчас живет еще хуже, утверждает Минасян в видеоролике.

По его словам, Пашинян понимает, что в скором времени потеряет пост премьера, и пытается накопить как можно больше состояния. Именно из-за этого он даже «заключает сделки с международной мафией», опять же настаивает Минасян.