Завод в городе Фримонте, округ Аламеда, приостановил производство 26 марта. Это стало проблемой не только для 10 тысяч его рабочих и сотрудников, но и для Маска. Особенность его бизнеса заключается в том, что все грандиозные новаторские проекты осуществляются за счет огромных кредитов, которые выдаются под будущее. За последний год акции Tesla взметнулись на 240%, и только с начала этого года – на 94%, доведя капитализацию компании до 150 миллиардов долларов, больше, чем General Motors, Ford, и Fiat Chrysler Automobiles вместе взятые.

При этом финансовая подушка, которая бы позволила компании переждать темные времена, просто отсутствует. Каждый день простоя больно бьет по Маску, и потому он с самого начала был категорическим противником карантина.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом еще в минувший четверг распорядился, что производства в штате могут быть возобновлены, но конкретный порядок должны определить местные власти. А руководство системы здравоохранения округа Аламеда заявляет, что план открытия Tesla должен быть согласован с органами здравоохранения, за любую самодеятельность следует наказание. Нарушение карантина карается штрафом, тюремным заключением или тем и другим. Полиция Фремонта сообщает, что для нее непреложны распоряжения местного департамента здравоохранения. А доктор Эрика Пэн, возглавляющая медицину округа, заявляет, что ограничительные меры, позволяющие сдерживать коронавирус, никто не отменял, и для Tesla никто исключений не делал.

Илон Маск психует и угрожает перевести производство в другие штаты, а против властей Аламеды, стопорящих работу, подан иск в суд. По ходу он уже успел оскорбить бывшего министра труда США Роберта Райха, который, комментируя спешку предпринимателя возобновить производство, сказал, что Маск «угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем». Миллиардер почему-то на русском языке в твиттере обозвал экс-министра идиотом, а потом извинился и поправился: правильнее – «скучным идиотом».

Представители Техаса, Юты, Джорджии и Невады выступили в поддержку планов перевести завод Tesla на территорию их штатов. А министр финансов США Стивен Мнучин посоветовал Калифорнии поставить интересы предприятия Илона Маска в приоритет, учитывая важность этого проекта для штата. Газета Los Angeles Times вышла с материалом под заголовком: «Нужна ли Калифорния Илону Маску больше, чем Калифорнии нужен Илон Маск?».

Сам миллиардер-изобретатель в понедельник вышел на работу вместе со своими сотрудниками, заявив, что если кого-то и арестуют за нарушение карантина, то пускай это будет он один. Почему-то нет больших сомнений, что у Маска, как обычно, все получится. Там, где другие останавливаются или их останавливают, он всегда идет дальше и добивается своего. Пока сбоев не было. Он действительно важнее Калифорнии, чем она ему.