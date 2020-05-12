«Вулкан гнева» в Ливии разгорается

ВВС признанного ООН правительства национального согласия Ливии в рамках операции «Вулкан гнева» нанесли удары по позициям незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в окрестностях авиабазы Ватие на юго-западе Триполи.

Как сообщает Anadolu, в ходе очередного рейда ВВС были выведены из строя транспортные средства противника с оружием и боеприпасами.

Отмечается, что находившиеся в кузове одного из военных автомобилей боеприпасы сдетонировали и вызвали взрыв.

Ранее подконтрольные Халифе Хафтару боевики подвергли ракетному обстрелу столицу Ливии, Триполи. Незаконные вооруженные формирования с востока Ливии продолжают обстреливать различные районы Триполи.

С апреля под контроль ПНС перешла территория в 3 тысячи кв. км от Триполи до границ Туниса, включая всю прибрежную зону. Под контролем же незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара осталась стратегически важная авиабаза «Вайей», на которой дислоцированы 7-10 тысяч боевиков.