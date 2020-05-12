Трамп поддержал Илона Маска в борьбе с карантином
Президент США отреагировал на решение главы Tesla Илона Маска возобновить работу предприятия вопреки запрету властей калифорнийского округа Аламеда, где расположен завод.
Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в США автомобильного завода Tesla. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
«Калифорния должна позволить Tesla и Илону Маску открыть завод сейчас. Это можно сделать быстро и безопасно», — заявил американский президент.
Этот твит Трамп опубликовал спустя несколько часов после того, как Илон Маск сообщил о возобновлении работы завода вопреки запрету властей округа Аламеда, где расположено предприятие. Маск пообещал быть на постоянной связи с сотрудниками предприятия на случай, если кого-то арестуют.