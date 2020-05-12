Почти 27 тысяч жертв коронавируса во Франции

Во Франции от коронавируса скончались 26 991 человек. Об этом сообщает Главное управление здравоохранения страны. За минувшие сутки умерли 348 человек.

Отмечается, что из общего числа погибших около 17 тысяч летальных случаев зарегистрировано в госпиталях, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

На данный момент в госпиталях находится 21 595 пациентов с коронавирусом.

В понедельник сообщалось о 26 643 умерших от последствий коронавирусной инфекции.